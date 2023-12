США продовжують підтримувати ідею миротворчої місії ООН на Донбасі – Волкер

США продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, а не пропозицію РФ щодо "сил захисту" ОБСЄ.

Про це у Twitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер.

Він зазначив, що під час останньої поїздки на Донбас він побачив, що на сході України йде війна в гарячій фазі, і ця війна є наслідком російської інтервенції.

"Ми продовжуємо підтримувати миротворчі сили з мандатом ООН для полегшення імплементації Мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ не має шансу на успіх" - написав Волкер.

We continue to support a UN-mandated peacekeeping force to facilitate implementation of Minsk agreements, but Russia’s proposal for an OSCE “protection force” is a non-starter. pic.twitter.com/5L7aFuqzu0