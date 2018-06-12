США продовжують підтримувати ідею миротворчої місії ООН на Донбасі – Волкер

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Вівторок, 12 червня 2018, 17:30

США продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, а не пропозицію РФ щодо "сил захисту" ОБСЄ.

Про це у Twitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер.

Він зазначив, що під час останньої поїздки на Донбас він побачив, що на сході України йде війна в гарячій фазі, і ця війна є наслідком російської інтервенції.

"Ми продовжуємо підтримувати миротворчі сили з мандатом ООН для полегшення імплементації Мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ не має шансу на успіх" - написав Волкер.

Як відомо, глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії ООН на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.

Європейська правда

Теми: Росія Донбас миротворці ООН
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