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США продолжают поддерживать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе – Волкер

Вторник, 12 июня 2018, 17:30

США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о "силах защиты" ОБСЕ.

Об этом в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

Он отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием российской интервенции.

"Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о "силах защиты" ОБСЕ не имеет шансов на успех", - написал Волкер.

Как известно, главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой быть миссии ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

Европейская правда

Темы: РосcияДонбассмиротворцыООН
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