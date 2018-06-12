США продолжают поддерживать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе – Волкер

США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о "силах защиты" ОБСЕ.

Об этом в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

Он отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием российской интервенции.

"Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о "силах защиты" ОБСЕ не имеет шансов на успех", - написал Волкер.

We continue to support a UN-mandated peacekeeping force to facilitate implementation of Minsk agreements, but Russia’s proposal for an OSCE “protection force” is a non-starter. pic.twitter.com/5L7aFuqzu0 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018

Как известно, главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой быть миссии ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

Европейская правда