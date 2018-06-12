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Спонсор Brexit визнав, що передав послу РФ у Лондоні номер команди Трампа

Вівторок, 12 червня 2018, 18:08

Мільйонер Аррон Бенкс, який спонсорував кампанію за Brexit, визнав, що передав послу РФ у Лондоні Олександру Яковенку номер команди Дональда Трампа після його перемоги на виборах у США.

Про це він заявив під час допиту у комітеті британського парламенту з питань медіа, повідомляє The Independent.

Колишній донор євроскептичної партії Ukip, про чию другу зустріч з російським послом стало відомо лише зі "злитого" електронного листування, зазнався, що він зіграв роль зв’язної ланки між Москвою і радниками Трампа.

За його словами, єдиною річчю, яка під час зустрічі з послом мала значення для російської сторони, було те, що "росіяни хотіли встановити контакт з перехідною командою".

При цьому Бенкс запевнив, що не отримував гроші від росіян.

Нагадаємо, видання The Times повідомило про те, що найбільший донор кампанії за вихід Великої Британії з ЄС мільйонер Аррон Бенкс має зв’язки з російськими бізнесменами і зустрічався з дипломатами РФ.

Бенкс заперечує всі підозри щодо співпраці з росіянами заради виходу Британії з ЄС.

Через це комітет британського парламенту вирішив допитати мільйонера.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяТрампРосія
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