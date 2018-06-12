Спонсор Brexit признал, что передал послу РФ в Лондоне номер команды Трампа

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Вторник, 12 июня 2018, 18:08

Миллионер Аррон Бэнкс, который спонсировал кампанию за Brexit, признал, что передал послу РФ в Лондоне Александру Яковенко телефонный номер команды Дональда Трампа после его победы на выборах в США.

Об этом он заявил во время допроса в комитете британского парламента по вопросам медиа, сообщает The Independent.

Бывший донор евроскептических партии Ukip, о чьей второй встрече с российским послом стало известно только из "слитой" электронной переписки, признался, что он сыграл роль связующего звена между Москвой и советниками Трампа.

По его словам, единственной вещью, которая во время встречи с послом имела значение для российской стороны, было то, что "русские хотели установить контакт с переходной командой".

При этом Бэнкс заверил, что не получал денег от россиян.

Напомним, издание The Times сообщило о том, что крупнейший донор кампании за выход Великобритании из ЕС миллионер Аррон Бэнкс имеет связи с российскими бизнесменами и встречался с дипломатами РФ.

Бэнкс отрицает все подозрения в сотрудничестве с россиянами ради выхода Британии из ЕС.

Поэтому комитет британского парламента решил допросить миллионера.

Европейская правда

Темы: Британия Трамп Росcия
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