Породілля на Черкащині хотіла продати дитину за 140 тисяч

Правоохоронці на Черкащині запобігли продажу немовляти, за яке матір хотіла отримати 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Про намір жінки правоохоронцям вдалося дізнатися ще у лютому, а 12 червня її затримали поблизу лікарні в момент передачі дитини та отримання коштів.

Поліцейські встановили, що 29-річна породілля вже має на вихованні двох малолітніх дітей віком шести та восьми років. Жінка вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

"Вона підшукувала клієнтів серед своїх знайомих. Коли жінка знайшла сімейну пару, яка погодилась придбати дитину, породілля домовилась з ними про зустріч. Свою новонароджену дитину мати оцінила у 140 тисяч гривень", - розповів заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Ігор Малахов.

Як повідомляють у поліції зараз дитина перебуває в Черкаській обласній лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри жінці.

Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.