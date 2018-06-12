Роженица в Черкасской области хотела продать ребенка за 140 тысяч

Правоохранители в Черкасской области предотвратили продажу младенца, за которого мать хотела получить 140 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

О намерении женщины правоохранителям удалось узнать еще в феврале, а 12 июня ее задержали возле больницы в момент передачи ребенка и получения средств.

Полицейские установили, что 29-летняя роженица уже имеет на воспитании двух малолетних детей шести и восьми лет. Женщина решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

"Она подыскивала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась приобрести ребенка, роженица договорилась с ними о встрече. Своего новорожденного ребенка мать оценила в 140 тысяч гривен", - рассказал заместитель начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Малахов.

Как сообщают в полиции, сейчас ребенок находится в Черкасской областной больнице.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения женщине.

Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.