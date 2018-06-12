У Парижі озброєний чоловік захопив заручників, поліція почала спецоперацію
Невідомий чоловік захопив двох заручників у 10-му окрузі Парижа.
Про це повідомляє Le Figaro.
Чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00.
Один з заручників може бути поранений.
За даними правоохоронців, зловмисник озброєний. При цьому на даному етапі поліція відкидає терористичне підґрунтя нападу.
За даними ЗМІ, нападник вимагає зв’язати його з посольством Ірану.
Поліція Парижа розпочала за фактом захоплення заручників велику спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці. Рух транспорту в районі проведення операції перекрили, а людей попросили не виходити з будинків.