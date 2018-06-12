У Парижі озброєний чоловік захопив заручників, поліція почала спецоперацію

Невідомий чоловік захопив двох заручників у 10-му окрузі Парижа.

Про це повідомляє Le Figaro.

Чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00.

Один з заручників може бути поранений.

За даними правоохоронців, зловмисник озброєний. При цьому на даному етапі поліція відкидає терористичне підґрунтя нападу.

За даними ЗМІ, нападник вимагає зв’язати його з посольством Ірану.

Поліція Парижа розпочала за фактом захоплення заручників велику спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці. Рух транспорту в районі проведення операції перекрили, а людей попросили не виходити з будинків.

Європейська правда