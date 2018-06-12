В Париже вооруженный мужчина захватил заложников, полиция начала спецоперацию

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Вторник, 12 июня 2018, 18:57

Неизвестный мужчина захватил двух заложников в 10-м округе Парижа.

Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00.

Один из заложников может быть ранен.

По данным правоохранителей, злоумышленник вооружен. При этом на данном этапе полиция исключает террористическую подоплеку.

По данным СМИ, нападающий требует связать его с посольством Ирана.

Полиция Парижа начала по факту захвата заложников крупную спецоперацию, в которой принимают участие и спецназовцы. Движение транспорта в районе проведения операции перекрыли, а людей попросили не выходить из домов.

Европейская правда

Темы: Франция заложники полиция оружие
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