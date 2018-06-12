Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Париже вооруженный мужчина захватил заложников, полиция начала спецоперацию

Вторник, 12 июня 2018, 18:57
В Париже вооруженный мужчина захватил заложников, полиция начала спецоперацию

Неизвестный мужчина захватил двух заложников в 10-м округе Парижа.

Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00.

Один из заложников может быть ранен.

По данным правоохранителей, злоумышленник вооружен. При этом на данном этапе полиция исключает террористическую подоплеку.

По данным СМИ, нападающий требует связать его с посольством Ирана.

Полиция Парижа начала по факту захвата заложников крупную спецоперацию, в которой принимают участие и спецназовцы. Движение транспорта в районе проведения операции перекрыли, а людей попросили не выходить из домов.

Европейская правда

Темы: Франциязаложникиполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: