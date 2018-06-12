Студентів московського ВУЗу переслідують за небажання приймати футбольних фанів

Cтудентів Московського державного університету переслідують через те, що вони виступають проти фан-зони чемпіонату світу з футболу на території навчального закладу.

Про це повідомляє "Новая газета".

Під вікнами головної будівлі університету на Воробйових горах відкрилася фан-зона чемпіонату світу з футболу. На ній буде московський фестиваль вболівальників, який триватиме з 14 червня по 15 липня.

Для фанатів тут розмістять технопарк, ресторани, простір для семінарів і наметів, де можна буде придбати алкоголь. У фан-зоні транслюватимуть матчі ЧС.

Крім того, через монтаж фан-зони планувалося вирубати студентський парк, який належить заказнику "Воробйові гори".

Через цей фестиваль в університеті скоротили навчальний семестр і почали раніше сесію.

"Студенти і викладачі були проти цієї події останні півроку: влаштовували мітинги і пікети, щоб конструкцію для розваги уболівальників перенесли з території навчального закладу. Було зібрано близько 15 тисяч підписів - безрезультатно. Діалогу з керівництвом університету не вийшло взагалі", - пише видання.

Студенти переймалися своєю безпекою через близькість фанатів під алкогольним впливом.

Згодом активістів почали цькувати. Як зазначає видання, почалися доноси, стеження, прямі погрози студентам, їхнім родичам та пошук "компромату" на викладачів.

"Останній випадок з порушенням кримінальної справи на студента Дмитра Пєтєліна (стаття "Вандалізм") за надпис "Ні фан-зоні!" на інформаційній тумбі привернув увагу ЗМІ", - відзначає "Новая".

Під час останньої масової акції противників фан-зони під назвою "Фестиваль за перенесення фестивалю уболівальників" адміністрація університету оголосила раптове генеральне прибирання в холі, де зібралися учасники акції.

"Заблокувала його стрічками, обмежила вхід: на фестиваль не могли пройти випускники навіть по дипломам. А до будівлі одного з кращих вузів країни в цей день на всякий випадок пригнали автозаки", - зауважує "Новая газета".

Джерело видання у керівництві одного з московських вузів підтвердило, що в МДУ, як і в багатьох інших державних вузах з часів СРСР, досі існує так звані "прикомандировані" співробітники Федеральної служби безпеки (раніше - КДБ). Як правило, офіцер спецслужби займає посаду помічника ректора.

"Ця система працювала не тільки для того, щоб виявляти інакомислячих, спостерігати за іноземними студентами, контролювати настрої у студентському та професорському середовищі. Говорячи радянським мовою, це була ще й "кузня кадрів" для самих спецслужб ", - розповіло інше джерело видання - колишній співробітник спецслужб.

"Куратори з КДБ не просто отримували інформацію від інформаторів серед студентів (простіше кажучи, "стукачів"), а й оцінювали вміння цих інформаторів збирати і систематизувати інформацію, входити в довіру до людей, виявляти активні групи. Здібні інформатори згодом проходили навчання в системі КДБ, ставали співробітниками держбезпеки, деякі з них дослужилися до керівників розвідки, деякі тепер працюють топ-менеджерами держкомпаній" - додало джерело.

За словами співрозмовника "Новой", добре знайомого з роботою спецслужб, наразі прикріплений до вузу співробітник ФСБ займається різними питаннями - від профілактики екстремізму і тероризму до "виховних бесід" із студентами після їхніх висловлювань в соціальних мережах.