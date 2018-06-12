Студентов московского ВУЗа преследуют за нежелание принимать футбольных фанов

Студенты Московского государственного университета преследуют из-за того, что они выступают против фан-зоны чемпионата мира по футболу на территории учебного заведения.

Об этом сообщает "Новая газета".

Под окнами главного здания университета на Воробьевых горах открылась фан-зона чемпионата мира по футболу. На ней будет московский фестиваль болельщиков, который продлится с 14 июня по 15 июля.

Для фанатов здесь разместят технопарк, рестораны, пространство для семинаров и палаток, где можно будет приобрести алкоголь. В фан-зоне будут транслировать матчи ЧМ.

Кроме того, из-за монтажа фан-зоны планировалось вырубить студенческий парк, принадлежащий заказнике "Воробьевы горы".

Из-за этого фестиваль в университете сократили учебный семестр и начали раньше сессию.

"Студенты и преподаватели противились этому событию последние полгода: устраивали митинги и пикеты, чтобы конструкцию для увеселения болельщиков перенесли с территории учебного заведения. Было собрано около 15 тысяч подписей — безрезультатно. Диалога с руководством университета не получилось вообще", - пишет издание.

Студенты переживали за свою безопасность из-за близости к фанатам под алкогольным воздействием.

Впоследствии активистов начали травить. Как отмечает издание, начались доносы, слежка, прямые угрозы студентам, их родственникам и поиск "компромата" на преподавателей.

"Последний случай с возбуждением уголовного дела на студента Дмитрия Петелина (статья "Вандализм") за надпись "Нет фан-зоне!" на информационной тумбе привлек внимание СМИ", - отмечает "Новая".

Во время последней массовой акции противников фан-зоны под названием "Фестиваль за перенос фестиваля болельщиков" администрация университета объявила внезапную генеральную уборку в холле, где собрались участники акции.

"Заблокировала его лентами, ограничило вход: на фестиваль не могли пройти выпускники даже по дипломам. А к зданию одного из лучших вузов страны в этот день на всякий случай пригнали автозаки", - отмечает "Новая газета".

Источник в руководстве одного из московских вузов подтвердил, что в МГУ, как и во многих других государственных вузах со времен СССР, до сих пор существует так называемые "прикомандированные" сотрудники Федеральной службы безопасности (ранее - КГБ). Как правило, офицер спецслужбы занимает должность помощника ректора.

"Эта система работала не только для того, чтобы выявлять инакомыслящих, наблюдать за иностранными студентами, контролировать настроения в студенческой и профессорской среде. Говоря советским языком, это была еще и "кузница кадров" для самих спецслужб", - рассказал другой источник - бывший сотрудник спецслужб.

"Кураторы из КГБ не просто получали информацию от осведомителей среди студентов (проще говоря, "стукачей"), но и оценивали умение этих осведомителей собирать и систематизировать информацию, входить в доверие к людям, выявлять активные группы. Способные осведомители впоследствии проходили обучение в системе КГБ, становились сотрудниками госбезопасности, некоторые из них дослужились до руководителей разведки, некоторые теперь работают топ-менеджерами госкомпаний"- добавил источник.

По словам собеседника "Новой", хорошо знакомого с работой спецслужб, сейчас прикрепленный к вузу сотрудник ФСБ занимается различными вопросами - от профилактики экстремизма и терроризма до "воспитательных бесед" со студентами после их высказываний в социальных сетях.