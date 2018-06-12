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Греція погодилася на перейменування Македонії, знявши перепону для розширення НАТО

Вівторок, 12 червня 2018, 19:26
Греція погодилася на перейменування Македонії, знявши перепону для розширення НАТО
Yannis Kolesidis (EPA-RFE)

Греція та Македонія досягли домовленості, яка покладе край багаторічній суперечці щодо назви невеликої балканської країни.

Про це заявив прем’єр Греції Алексіс Ципрас, повідомляє Ekathimerini.

"У мене гарні новини… Щойно ми досягли домовленості з прем’єром Колишньої Югославської Республіки Македонія у питанні, яке займало наші думки багато років" - сказав Ципрас.

"У нас є угода, і я щасливий, тому що ми маємо угоду, яка охоплює всі умови, встановлені грецькою стороною", - сказав він.

Відповідно до домовленостей, КЮРМ буде перейменована на Республіку Північну Македонію.

Агентство Meta  наводить основні пункти досягнутої угоди: збереження прикметника "македонський" по відношенню до громадянства і мови, визнання македонської мови з уточненням, що це слов'янська мова, термін "македонець" чи "громадянин Республіки Північна Македонія" має вживатися з уточненням, що громадяни країни не мають відношення до давньої грецької цивілізації.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції.

Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції. Через це тривалий час блокується вступ Македонії до ЄС і НАТО.

ЗМІ повідомили, що найбільш імовірною назвою Македонії, яка дозволить вирішити суперечку з Грецією, є Республіка Північна Македонія.

Європейська правда

Теми: ГреціяМакедонія
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