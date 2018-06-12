З початку окупації Криму зафіксовано 55 випадків тортур – правозахисники

З початку окупації РФ Криму українські правозахисні організації нарахували 181 випадок негуманного поводження з жителями півострова, з них 55 випадків тортур.

Про це повідомила координатор "КримSOS" Таміла Ташева на прес-конференції, передає "Радіо Свобода".

Перші випадки негуманного ставлення до людей зафіксували у березні 2014 року, вони пов’язані "зі спецоперацією Росії із захоплення Криму", розповіла правозахисниця.

За словами потерпілого жителя Криму Ібрахімджона Мірпочаєва, у серпні 2017 року співробітники ФСБ Росії провели обшук, затримали його і застосували тортури.

Російські силовики зв’язували його скотчем, надягали на голову мішок, били, пропускали струм. Він зазначив, що члени його сім’ї також зазнали тортур. Мірпочаєв додав, що російські спецслужби намагалися його завербувати.

Адвоката Еміль Курбедінов пояснив, що таким чином представники спецслужб Росії намагаються зібрати факти для майбутньої кримінальної справи за статтею "екстремізм" або "тероризм" і схилити людину до співпраці зі спецслужбами.

Начальник відділу прокуратури АР Крим Максим Кандзьоба зазначив, що кримська прокуратура порушує кримінальні справи за всіма фактами катувань та нелюдського поводження з людьми на тимчасово окупованій території.

"Наразі зареєстровано близько 140 кримінальних справ", – розповів він.

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році.



Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.



Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.