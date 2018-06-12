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С начала оккупации Крыма зафиксировано 55 случаев пыток - правозащитники

Вторник, 12 июня 2018, 21:27

С начала оккупации РФ Крыма украинские правозащитные организации насчитали 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, из них 55 случаев пыток.

Об этом сообщила координатор "КрымSOS" Тамила Ташева на пресс-конференции, передает "Радио Свобода".

Первые случаи негуманного отношения к людям зафиксировали в марте 2014 года, они связаны "со спецоперацией России по захвату Крыма", рассказала правозащитница.

По словам пострадавшего жителя Крыма Ибрахимджона Мирпочаева, в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали его и применили пытки.

Российские силовики связывали его скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он отметил, что члены его семьи также подверглись пыткам. Мирпочаев добавил, что российские спецслужбы пытались его завербовать.

Адвоката Эмиль Курбединов объяснил, что таким образом представители спецслужб России пытаются собрать факты для будущего уголовного дела по статье "экстремизм" или "терроризм" и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.

Начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба отметил, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории.

"Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных дел", - рассказал он.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

Темы: КрыманнексияРосcияправа человека
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