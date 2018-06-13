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ЗМІ: Трамп і Кім Чен Ин домовилися з'їздити один до одного в гості

Середа, 13 червня 2018, 03:15

Північнокорейське державне інформаційне агентство заявило, що президент США Дональд Трамп і диктатор Кім Чен Ин під час саміту в Сінгапурі погодились відвідати країни один одного.

Про це пише FoxNews.

У повідомленні Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA) про саміт йдеться: "Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян у зручний час, а Трамп запросив Кім Чен Ина відвідати США".

 "Два топ-лідера з радістю прийняли запрошення один одного, переконавшись, що це послужить ще одним важливим приводом для поліпшення відносин з США", - йдеться в заяві.

На прес-конференції після того, як Кім Чен Ин залишив Сінгапур, Трамп згадав про перспективу потенційного візиту в Пхеньян.

"Я сказав, що це станеться в день, якого я дуже чекаю, у відповідний час. І я також буду запрошувати Голову Кіма у відповідний час в Білий дім. Я думаю, що це дійсно стане чимось дуже важливим. І він прийняв (запрошення)", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Європейський Союз переконаний, що результат саміту між лідерами США та КНДР свідчить про досяжність денуклеаризації на Корейському півострові.

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Теми: ТрампКНДРядерна зброя
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