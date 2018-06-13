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СМИ: Трамп и Ким Чен Ын договорились съездить друг к другу в гости

Среда, 13 июня 2018, 03:15

Северокорейское государственное информационное агентство заявило, что президент США Дональд Трамп и диктатор Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре приняли приглашения посетить страны друг друга.

Об этом пишет FoxNews.

В сообщении Центрального информационного агентства Кореи (KCNA) о саммите говорится: "Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США".

 "Два топ-лидера с радостью приняли приглашение друг друга, убедившись, что это послужит еще одним важным поводом для улучшения отношений с США", - говорится в заявлении.

На пресс-конференции после того, как Ким Чен Ын покинул Сингапур, Трамп упомянул о перспективе потенциального визита в Пхеньян.

"Я сказал, что это произойдет в день, которого я очень жду, в подходящее время. И я также буду приглашать Председателя Кима в соответствующее время в Белый дом. Я думаю, что это действительно станет чем-то очень важным. И он принял (приглашение). Я сказал, в подходящее время", - заявил Трамп.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Европейский Союз убежден, что результат саммита между лидерами США и КНДР свидетельствует о том, что денуклеаризация на Корейском полуострове возможна.

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Темы: ТрампКНДРядерное оружие
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