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Парламент Британії схвалив план виходу з ЄС

Середа, 13 червня 2018, 04:05

Нижня палата британського парламенту з мінімальною перевагою схвалила план виходу з ЄС.

Про це пише DW.com.

Нижня палата британського парламенту у вівторок, 12 червня, 324 голосами проти 298 прийняла план  виходу країни з Євросоюзу. Таким чином, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей домоглася підтримки, однак вона була змушена піти на поступки противникам "Брекзіту" в рядах Консервативної партії, яку вона представляє.

В результаті парламент отримає більше контролю за процесом виходу Сполученого Королівства з ЄС. У той час як деякі британські політики хотіли б зберегти тісні зв'язки з Брюсселем, інші наполягають на якомога максимальному віддаленні країни від Євросоюзу.

Для Терези Мей результати нинішнього голосування є великою мірою обнадійливими. Глава британського уряду перебуває під величезним тиском з різних сторін. Після невдалих парламентських виборів у 2017 році, за підсумками яких Мей мала намір добитися значної переваги для переговорів по "Брекзіту", консерватори мають у своєму розпорядженні мінімальну більшість в Палаті представників.

Перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю належить домовитися про майбутнє партнерство, почнеться після офіційного виходу Великобританії з ЄС в березні 2019 року і триватиме 21 місяць.

Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил ЄС, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.

Теми: Велика БританіяЄС
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