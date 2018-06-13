Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Британии одобрил план по выходу из ЕС

Среда, 13 июня 2018, 04:05

Нижняя палата британского парламента с минимальным перевесом одобрила план по выходу из ЕС.

Об этом пишет DW.com.

Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза. Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам "Брекзита" в рядах Консервативной партии, которую она представляет.

В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на по возможности максимальном отдалении страны от Евросоюза.

Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по "Брекзиту", консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.

Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Темы: ВеликобританияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Великобритания
Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией
Зеленский рассказал о результативном разговоре с военным руководством Британии
Британия расширила санкции, чтобы ограничить доступ России к военному оборудованию
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: