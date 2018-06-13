Парламент Британии одобрил план по выходу из ЕС

Нижняя палата британского парламента с минимальным перевесом одобрила план по выходу из ЕС.

Об этом пишет DW.com.

Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза. Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам "Брекзита" в рядах Консервативной партии, которую она представляет.

В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на по возможности максимальном отдалении страны от Евросоюза.

Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по "Брекзиту", консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.

Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.