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Генсекретар ООН їде в Росію на футбол і зустріч із Путіним

Середа, 13 червня 2018, 05:17

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наступного тижня поїде до Росії, де має провести зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним і відвідати матч чемпіонату світу з футболу, який відбуватиметься в цій країні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речник ООН Стефан Дюжаррік 12 червня повідомив, що генсекретар перебуватиме в Росії 20-21 червня. Крім зустрічі з Путіним, у нього заплановані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кірілом.

Під час дводенного візиту Ґутерріш також виступить на зустрічі дискусійного клубу "Валдай", братиме участь у церемонії з відзначення 70-ї річниці присутності ООН у Росії і піде на футбольний матч між Португалією (колишнім прем’єром якої він є) і Марокко.

По дорозі в Росію генсекретар ООН відвідає Фінляндію і Норвегію.

Раніше повідомлялось, що Європарламент готує резолюцію про дипломатичний бойкот чемпіонату світу-2018, що починається цього тижня в Росії. Відповідну резолюцію можуть ухвалити 14 червня на черговому засіданні.

Теми: ООНРосіячемпіонат світу
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