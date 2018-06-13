Генсек ООН едет в Россию на футбол и встречу с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш на следующей неделе поедет в Россию, где должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и посетить матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в этой стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик 12 июня сообщил, что генеральный секретарь будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Во время двухдневного визита Ґутерриш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией (бывшим премьером которой он есть) и Марокко.

По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018, который начинается на этой неделе в России. Соответствующую резолюцию могут принять 14 июня на очередном заседании.