Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН едет в Россию на футбол и встречу с Путиным

Среда, 13 июня 2018, 05:17

Генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш на следующей неделе поедет в Россию, где должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и посетить матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в этой стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик 12 июня сообщил, что генеральный секретарь будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Во время двухдневного визита Ґутерриш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией (бывшим премьером которой он есть) и Марокко.

По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018, который начинается на этой неделе в России. Соответствующую резолюцию могут принять 14 июня на очередном заседании.

Темы: ООНРосcиячемпионат мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: