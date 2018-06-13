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Трамп показав Кім Чен Ину захопливе відео про перспективи денуклеаризації КНДР

Середа, 13 червня 2018, 05:53

На саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про варіанти розвитку подій на Корейському півострові.

Відео опубліковано на сторінці Білого дому в facebook.

Ролик, який називається "Історія можливості", демонструє перспективи об'єднання корейського народу. Відеозапис пропонує Кім Чен Ину зробити "вибір долі" і припинити повторювані цикли історії,  почати рух вперед і стати частиною нового світу, в якому відкриті можливості розвитку.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Європейський Союз переконаний, що результат саміту між лідерами США та КНДР свідчить про досяжність денуклеаризації на Корейському півострові.

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Теми: КНДРТрампядерна зброя
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