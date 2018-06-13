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Трамп показал Ким Чен Ыну захватывающее видео о перспективах денуклеаризации КНДР

Среда, 13 июня 2018, 05:53

На саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видеоролик о вариантах развития событий на Корейском полуострове.

Видео опубликовано на странице Белого дома в facebook.

Ролик, который называется "История возможности", демонстрирует перспективы объединения корейского народа. Видеозапись предлагает Ким Чен Ыну сделать "выбор судьбы", прекратить повторяющиеся циклы истории, начать движение вперед и стать частью нового мира, в котором открыты возможности развития.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Европейский Союз убежден, что результат саммита между лидерами США и КНДР свидетельствует о том, что денуклеаризация на Корейском полуострове возможна.

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Темы: КНДРТрампядерное оружие
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