Трамп показал Ким Чен Ыну захватывающее видео о перспективах денуклеаризации КНДР

335 просмотров
Среда, 13 июня 2018, 05:53

На саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видеоролик о вариантах развития событий на Корейском полуострове.

Видео опубликовано на странице Белого дома в facebook.

Ролик, который называется "История возможности", демонстрирует перспективы объединения корейского народа. Видеозапись предлагает Ким Чен Ыну сделать "выбор судьбы", прекратить повторяющиеся циклы истории, начать движение вперед и стать частью нового мира, в котором открыты возможности развития.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Европейский Союз убежден, что результат саммита между лидерами США и КНДР свидетельствует о том, что денуклеаризация на Корейском полуострове возможна.

Читайте также: Большая двойка: о чем договорились Трамп и Ким Чен Ын

Темы: КНДР Трамп ядерное оружие
powered by lun.ua
По теме
СМИ: Трамп и Ким Чен Ын договорились съездить друг к другу в гости 13 июня 2018, 03:15
Главные новости дня – за 60 секунд 12 июня 2018, 21:01
Безъядерный статус КНДР: Порошенко напомнил опыт Украины 12 июня 2018, 14:24
Все новости
Главные новости
Премьер Македонии согласился переименовать страну
В Париже полиция освободила заложников и арестовала нападающего
Главные новости дня – за 60 секунд
Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя
Все новости
мир

Как близнецы всю жизнь живут и работают бок о бок

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів