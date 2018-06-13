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Контррозвідка США попередила футбольних фанів, що в РФ можуть хакнути їхню техніку

Середа, 13 червня 2018, 07:13

Чиновник контррозвідки США радить американцям, котрі збираються в Росію на чемпіонат світу з футболу, не брати електронні пристрої, тому що вони можуть бути зламані злочинцями або російським урядом.

Про це пише Reuters.

Вільям Еваніна, агент ФБР і директор Національного центру контррозвідки і безпеки США, попередив туристів, які вирушають на Кубок світу, що, навіть якщо вони вважають себе незначними, хакери все одно можуть атакувати їх.

"Якщо ви плануєте взяти з собою мобільний телефон, ноутбук, КПК або інший електронний пристрій - не робіть помилку - будь-які дані з цих пристроїв (особливо ваша особиста інформація) можуть стати доступними російському уряду або кіберзлочинцям", - заявив він.

"Корпоративні та урядові чиновники зазнають найбільшого ризику, але не припускайте, що ви занадто незначні, щоб бути ціллю", - додав Еваніна.

"Якщо ви можете обійтися без пристрою, не беріть його. Якщо ви повинні взяти його, візьміть інший пристрій, а не свій постійний і виймайте акумулятор, коли він не використовується", - додав він.

Інший чиновник США, говорячи на умовах анонімності, сказав, що британські агентства безпеки зробили подібні попередження для британської громадськості і футбольної команди Англії, яка бере участь в чемпіонаті світу.

У заяві британського Національного центру кібербезпеки(NCSC) йдеться, що він "надає експертну консультацію з кібербезпеки (Британській) футбольній асоціації перед від'їздом до Росії на Чемпіонат світу з футболу 2018 року".

NCSC, філія урядової штаб-квартири зв'язку (GCHQ), Британське агентство електронного підслуховування також опублікували попередження для громадськості.

Приватний експерт з кібербезпеки Патрік Уордл сказав, що офіційні попередження є "дійсно хорошою порадою. Коли я виїжджаю в Росію, я беру одноразові пристрої, тому, якщо їх зламають, це насправді не матиме значення".

Агентства США видавали подібні попередження перед іншими великими міжнародними спортивними подіями, включаючи недавні зимові Олімпійські ігри в Сеулі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіячемпіонат світухакери
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