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Контрразведка США предупредила футбольных фанов, что в РФ могут хакнуть их технику

Среда, 13 июня 2018, 07:13

Чиновник контрразведки США советует американцам, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать электронные устройства, потому что они могут быть взломаны преступниками или российским правительством.

Об этом пишет Reuters.

Уильям Эванина, агент ФБР и директор Национального центра контрразведки и безопасности США, предупредил туристов, отправляющихся на Кубок мира, что, даже если они считают себя незначительными, хакеры все равно могут атаковать их.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук, КПК или другое электронное устройство - не делайте ошибку - любые данные на этих устройствах (особенно ваша личная информация) могут стать доступными российскому правительству или киберпреступникам", - заявил он.

"Корпоративные и правительственные чиновники подвергаются наибольшему риску, но не предполагайте, что вы слишком незначительны, чтобы быть целью", - добавил Эванина.

"Если вы можете обойтись без устройства, не берите его. Если вы должны взять его, возьмите другое устройство, а не свое постоянное и вынимайте аккумулятор, когда оно не используется", - добавил он.

Другой чиновник США, говоря на условиях анонимности, сказал, что британские агентства безопасности сделали подобные предупреждения для британской общественности и футбольной команды Англии, которая участвует в чемпионате мира.

В заявлении британского Национального центра кибербезопасности(NCSC) говорится, что он "предоставляет экспертную консультацию по кибербезопасности (Британской) футбольной ассоциации перед отъездом в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года".

NCSC, филиал правительственной штаб-квартиры связи (GCHQ), Британское агентство электронного подслушивания  также опубликовали предупреждения для общественности.

Частный эксперт по кибербезопасности Патрик Уордл сказал, что официальные предупреждения представляют собой "действительно хороший совет. Когда я выезжаю в Россию, я беру одноразовые устройства, поэтому, если их взломают, это на самом деле не будет иметь значения".

Агентства США издавали  подобные предупреждения перед другими крупными международными спортивными событиями, включая недавние зимние Олимпийские игры в Сеуле.

Темы: СШАРосcиячемпионат мирахакеры
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