Звільненим із полону почали виплачувати обіцяні гроші – МТОТ

Гроші звільненим з полону вже почали виплачувати минулого тижня в Донецькій і Львівській областях.



Про це заявила начальник управління з питань переселенців та гуманітарної співпраці Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Калупаха, передає "Радіо Свобода".



За її словами, допомогу отримають всі найближчим часом.



"Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час, на місяць раніше, на місяць пізніше", – сказала Калупаха.



"Виплачувати вже почали, це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум", – запевнила вона.



Один зі звільнених 27 грудня 2017 року Володимир Фомічев, який пробув у полоні бойовиків майже 2 роки, каже:



"Гроші були особливо потрібні спочатку, коли ти щойно звільнився з полону. Ми 3 роки відсиділи, і незрозуміло, що робити далі. Грошей немає, роботи немає, житла немає, а потрібно виживати".



Однак люди півроку не отримували обіцяних 100 тисяч гривень.



Місцева влада спрацювали оперативніше. У Донецькій області звільнені з полону отримали з місцевого бюджету по 50 тисяч, а в Луганській і Львівській по 8 тисяч гривень, кажуть волонтери.



На державному рівні документи збирає Мінсоцполітики, після перевірки звільненого на благонадійність дають добро на виплату, але гроші – в розпорядженні Міністерства тимчасово окупованих територій.