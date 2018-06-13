Звільненим із полону почали виплачувати обіцяні гроші – МТОТ

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Середа, 13 червня 2018, 09:21
Фото Сергія Огородника

Гроші звільненим з полону вже почали виплачувати минулого тижня в Донецькій і Львівській областях.

Про це заявила начальник управління з питань переселенців та гуманітарної співпраці Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Калупаха, передає "Радіо Свобода".

За її словами, допомогу отримають всі найближчим часом.

"Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час, на місяць раніше, на місяць пізніше", – сказала Калупаха.

"Виплачувати вже почали, це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум", – запевнила вона.

Один зі звільнених 27 грудня 2017 року Володимир Фомічев, який пробув у полоні бойовиків майже 2 роки, каже:

"Гроші були особливо потрібні спочатку, коли ти щойно звільнився з полону. Ми 3 роки відсиділи, і незрозуміло, що робити далі. Грошей немає, роботи немає, житла немає, а потрібно виживати".

Однак люди півроку не отримували обіцяних 100 тисяч гривень.
 
Місцева влада спрацювали оперативніше. У Донецькій області звільнені з полону отримали з місцевого бюджету по 50 тисяч, а в Луганській і Львівській по 8 тисяч гривень, кажуть волонтери.

На державному рівні документи збирає Мінсоцполітики, після перевірки звільненого на благонадійність дають добро на виплату, але гроші – в розпорядженні Міністерства тимчасово окупованих територій.

Теми: полонені заручники гроші Кабінет міністрів
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