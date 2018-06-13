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Освобожденным из плена начали выплачивать обещанные деньги – МТОТ

Среда, 13 июня 2018, 09:21
Освобожденным из плена начали выплачивать обещанные деньги – МТОТ
Фото Сергея Огородника

Деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях.

Об этом заявила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства временно оккупированных территорий Ирина Калупаха, передает "Радио Свобода".

По ее словам, помощь получат все в ближайшее время.

"Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобождённые из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже", – сказала Калупаха.

"Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", – заверила она.

Один из освобожденных 27 декабря 2017 года Владимир Фомичёв, который пробыл в плену боевиков почти 2 года, говорит:

"Деньги были особенно нужны вначале, когда ты только освободился из плена. Мы 3 года отсидели, и непонятно, что делать дальше. Денег нет, работы нет, жилья нет, а нужно выживать".

Однако люди полгода не получали обещанных 100 тысяч гривен.

Местные власти сработали оперативней. В Донецкой области освобождённые из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, говорят волонтёры.

На государственном уровне документы собирает Минсоцполитики, после проверки освобождённого на благонадёжность дают добро на выплату, но деньги – в распоряжении Министерства временно оккупированных территорий.

Темы: пленныезаложникиденьгиКабинет министров
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