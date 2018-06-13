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У Харкові підірвали банкомат

Середа, 13 червня 2018, 09:56

Невідомі підірвали банкомат Ощадбанку в Харкові та забрали з нього гроші.

Про інцидент повідомляє поліція Харківської області.

"13 червня близько 04:00 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що стався вибух у банкоматі, розташованому на вулиці Краснодарській", – йдеться в повідомленні.

 

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За висновками фахівців вибухотехнічного управління обласного главку поліції,  зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Невідомі заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертизу.

 

Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і правопорушень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківполіція
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