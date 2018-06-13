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В Харькове взорвали банкомат

Среда, 13 июня 2018, 09:56

Неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и забрали из него деньги.

Об инциденте сообщает полиция Харьковской области.

"13 июня около 04:00 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", - говорится в сообщении.

 

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

 

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности, причастные к происшествию.

Темы: Харьковполиция
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