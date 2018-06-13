Град розміром із тенісний м'яч наробив лиха на Буковині

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Середа, 13 червня 2018, 11:55

На Буковині негода пошкодила покрівлі будівель, автомобілі, повалила дерева.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

На сьогодні, за даними ОДА, без електропостачання залишаються 48 населених пунктів, з них 27 частково, пошкоджені 25 ПЛ-10 кВ, з них 9 - частково, знеструмлено 516 ТП в Герцаївського, Глибоцькому, Новоселицькому, Кіцманському, Сторожинецькому районах області та по місту Чернівці.

 
На Закарпатті випав град, розміром тенісний м'яч

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

На щастя, жертв та травмованих внаслідок негоди немає, повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області.

 
 

Внаслідок погіршення погодних умов (град, зливи та сильний вітер) було пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків у 4 населених пунктах Іршавського району.

 

Українська правда
Теми: Чернівецька область
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