Град размером с теннисный мяч натворил бед на Буковине

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Среда, 13 июня 2018, 11:55

На Буковине непогода повредила кровли зданий, автомобили, оставила поваленные деревья.

Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

На сегодня, по данным ОГА, без электроснабжения остаются 48 населенных пунктов, из них 27 частично, повреждены 25 ВЛ-10 кВ, из них 9 - частично обесточены 516 ТП в Герцаевском, Глыбокском, Новоселицком, Кицманском, Сторожинецком районах области и по городу Черновцы.

 
На Закарпатье выпал град размером теннисный мяч

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

К счастью, жертв и травмированных в результате непогоды нет, сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области.

 
 

В результате ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) были повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района.

 

Украинская правда
Темы: Черновицкая область
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