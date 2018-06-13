На півдні України багато роутерів заразилися VPN Filter – кіберполіція

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Середа, 13 червня 2018, 12:42

Значна частина домашніх і офісних роутерів, заражених вірусом "VPN Filter", розташовувалася в південних регіонах України - Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомив начальник Причорноморського управління кіберполіції Юрій Виходець, передає "Інтерфакс-Україна".

"За тиждень до фіналу Ліги чемпіонів в Києві нам доводилося працювати по 12 годин і більше, тому що у нас була інформація про наявність великої кількості заражених ресурсів вірусом на територіях Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - сказав він.

За словами правоохоронця, щоб знизити збиток співробітникам управління доводилося особисто зв'язуватися з власниками заражених пристроїв і переконувати перевстановити ПО роутерів.

"Ми зв'язувалися з людьми, чиї пристрої були заражені. Телефонували, приїжджали, переконували перевстановити роутер, оновити прошивку. Іноді люди навіть не вірили і дзвонили в поліцію, думали, що ми шахраї", - додав Виходець.

Шкідливе ПО VPN Filter використовує відомі уразливості для зараження домашніх і офісних роутерів таких компаній як Linksys, MikroTik, NETGEAR і TP-Link.

Програма може управляти інфраструктурою роутерів і встановлювати плагіни, які дозволяють відстежувати інтернет-трафік, викрадати облікові дані користувачів, використовувати протоколи управління на промислових об'єктах.

VPN Filter поширюють в 54 країнах, особливо активно - в Україні.

Українська правда
Теми: поліція вірус
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