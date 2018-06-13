На юге Украины многие роутеры заразились VPN Filter – киберполиция

Значительная часть домашних и офисных роутеров, зараженных вирусом "VPN Filter", располагалась в южных регионах Украины – Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщил начальник Причерноморского управления киберполиции Юрий Выходец, передает "Интерфакс-Украина".

"За неделю до финала Лиги чемпионов в Киеве нам приходилось работать по 12 часов и больше, т.к. у нас была информация о наличии большого количества зараженных ресурсов вирусом на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - сказал он.

По словам правоохранителя, чтобы снизить ущерб сотрудникам управления приходилось лично связываться с владельцами зараженных устройств и убеждать переустановить ПО роутеров.

"Мы связывались с людьми, чьи устройства были заражены. Созванивались, приезжали, убеждали переустановить роутер, обновить прошивку. Иногда люди даже не верили и звонили в полицию, думали, что мы мошенники", - добавил Выходец.

Вредоносное ПО VPN Filter использует известные уязвимости для заражения домашних и офисных роутеров таких компаний как Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link.

Программа может управлять инфраструктурой роутеров и устанавливать плагины, которые позволяют отслеживать интернет-трафик, похищать учетные данные пользователей, использовать протоколы управления на промышленных объектах.

VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно – в Украине.