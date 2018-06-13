Поліція проводить навчання в Києві та просить не панікувати

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Середа, 13 червня 2018, 12:58

У столиці України проходять навчання Національної поліції.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба поліції Києва.

 

"За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують відповідні оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка: залучені всі профільні служби", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

 
 
 

Українська правда
Теми: поліція
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