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Поліція проводить навчання в Києві та просить не панікувати

Середа, 13 червня 2018, 12:58
Поліція проводить навчання в Києві та просить не панікувати

У столиці України проходять навчання Національної поліції.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба поліції Києва.

 

"За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують відповідні оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка: залучені всі профільні служби", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

 
 
 

Українська правда
Теми: поліція
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