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Полиция проводит учения в Киеве и просит не паниковать

Среда, 13 июня 2018, 12:58
Полиция проводит учения в Киеве и просит не паниковать

В столице Украины проходят ученяе Национальной полиции.

Об этом сообщает 13 июня пресс-служба полиции Киева.

"По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины: вовлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.

 

Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 
 
 

Украинская правда
Темы: полиция
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