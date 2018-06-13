Полиция проводит учения в Киеве и просит не паниковать

В столице Украины проходят ученяе Национальной полиции.



Об этом сообщает 13 июня пресс-служба полиции Киева.



"По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины: вовлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.