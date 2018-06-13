Крим жаліється на дорогий бензин і просить у РФ прямого постачання

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Середа, 13 червня 2018, 13:12

Маріонетковий голова анексованого Криму Сергій Аксьонов просить Росію закріпити за півостровом нафтову компанію, яка постачала б паливо прямо, оминаючи біржу.

Із таким проханням під час селекторної наради він звернувся до віце-прем'єра Російської Федерації Дмитра Козака, повідомляє РБК.

"Останні три дні зростання цін немає, ситуація стабілізувалася, проте, Дмитре Миколайовичу, я б попросив закріпити за Кримом якусь вертикально інтегровану компанію, яка (могла б) безпосередньо з кримськими трейдерами працювати, минаючи біржу", – сказав Аксьонов.

Судячи з його слів, ціни на бензин і дизель у захопленому Криму зросли сильніше, ніж у регіонах РФ.

Так, із 1 березня до 8 червня роздрібні ціни на заправках зросли на бензин марки АІ-92 – на 5,5 рублів за літр, на АІ-95 – на 5.17 рублів за літр, на дизельне пальне – на 5,08 рублів за літр.

"Як ви знаєте, у нас вертикально інтегровані компанії відсутні, у нас тільки місцеві трейдери", – сказав Аксьонов.

Він вважає, що вартість палива також могла зростати через те, що вантажні перевезення все ще йдуть через Керченську переправу, а не "Кримським мостом".

Козак сказав журналістам, що поки закріплення за регіоном окремої нафтової компанії викликає сумніви – це треба обговорити з нафтовими компаніями.

Віце-прем'єр також доручив Мінтрансу, Російській залізниці і Федеральній антимонопольній службі РФ розглянути питання тарифного регулювання на вантажні перевезення до Криму.

У кінці травня Аксьонов написав листа голові Російської залізниці Олегу Бєлозьорову з проханням ввести понижуючий коефіцієнт на залізничні тарифи до Криму.

Тарифи на перевезення вантажів залізницею регулюються державою, проте "РЖД" може робити знижки в рамках тарифного коридору до 50%.

Теми: Крим бензин анексія Росія
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