Крим жаліється на дорогий бензин і просить у РФ прямого постачання

Маріонетковий голова анексованого Криму Сергій Аксьонов просить Росію закріпити за півостровом нафтову компанію, яка постачала б паливо прямо, оминаючи біржу.



Із таким проханням під час селекторної наради він звернувся до віце-прем'єра Російської Федерації Дмитра Козака, повідомляє РБК.



"Останні три дні зростання цін немає, ситуація стабілізувалася, проте, Дмитре Миколайовичу, я б попросив закріпити за Кримом якусь вертикально інтегровану компанію, яка (могла б) безпосередньо з кримськими трейдерами працювати, минаючи біржу", – сказав Аксьонов.



Судячи з його слів, ціни на бензин і дизель у захопленому Криму зросли сильніше, ніж у регіонах РФ.



Так, із 1 березня до 8 червня роздрібні ціни на заправках зросли на бензин марки АІ-92 – на 5,5 рублів за літр, на АІ-95 – на 5.17 рублів за літр, на дизельне пальне – на 5,08 рублів за літр.



"Як ви знаєте, у нас вертикально інтегровані компанії відсутні, у нас тільки місцеві трейдери", – сказав Аксьонов.



Він вважає, що вартість палива також могла зростати через те, що вантажні перевезення все ще йдуть через Керченську переправу, а не "Кримським мостом".



Козак сказав журналістам, що поки закріплення за регіоном окремої нафтової компанії викликає сумніви – це треба обговорити з нафтовими компаніями.



Віце-прем'єр також доручив Мінтрансу, Російській залізниці і Федеральній антимонопольній службі РФ розглянути питання тарифного регулювання на вантажні перевезення до Криму.



У кінці травня Аксьонов написав листа голові Російської залізниці Олегу Бєлозьорову з проханням ввести понижуючий коефіцієнт на залізничні тарифи до Криму.



Тарифи на перевезення вантажів залізницею регулюються державою, проте "РЖД" може робити знижки в рамках тарифного коридору до 50%.