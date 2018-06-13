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Крым жалуется на дорогой бензин и просит РФ о прямых поставках

Среда, 13 июня 2018, 13:12

Марионеточный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов просит Россию закрепить за полуостровом нефтяную компанию, которая поставляла бы топливо напрямую, минуя биржу.

С такой просьбой во время селекторного совещания он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку, сообщает РБК.

"Последние три дня роста цен нет, ситуация стабилизировалась, однако Дмитрий Николаевич, я бы попросил закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая (могла бы) напрямую с крымскими трейдерами работать, минуя биржу", – сказал Аксёнов.

Судя по его словам, цены на бензин и дизель в захваченном Крыму выросли сильнее, чем в регионах РФ.

Так, с 1 марта по 8 июня розничные цены на заправках выросли на бензин марки АИ-92 – на 5,5 рублей за литр, на АИ-95 – на 5.17 рублей за литр, на дизель – на 5,08 рублей за литр.

"Как вы знаете, у нас вертикально интегрированные компании отсутствуют, у нас только местные трейдеры", – сказал Аксенов.

Он полагает, что стоимость топлива также могла расти из-за того, что грузовые перевозки все еще идут через Керченскую переправу, а не по "Крымскому мосту".

Козак сказал журналистам, что пока закрепление за регионом отдельной нефтяной компании вызывает сомнения – это надо обсудить с нефтяными компаниями.

Вице-премьер также поручил Минтрансу, Российской железной дороге и Федеральной антимонопольной службе РФ рассмотреть вопрос тарифного регулирования на грузовые перевозки в Крым.

В конце мая Аксенов написал письмо главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой ввести понижающий коэффициент на железнодорожные тарифы до Крыма.

Тарифы на перевозки грузов по железной дороге регулируются государством, однако РЖД может делать скидки в рамках тарифного коридора до 50%.

Темы: КрымбензинаннексияРосcия
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