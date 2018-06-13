За збут деталей від танків військовому дали 2 роки дисбату

Військовослужбовця, який намагався продати модулі динамічного захисту танків "Ніж", покарали на два роки в дисциплінарному батальйоні.

Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що військовослужбовця вдалося викрити ще 20 березня. Ним виявився контрактник 1 окремої танкової бригади оперативного командування "Північ".

Правоохоронці встановили, що він знав, де зберігаються модулі динамічного захисту танків "Ніж" ХСЧКВ-19 та "Ніж" ХСЧКВ-34.

19 березня військовий "виніс за межі військової частини майно із вмістом вибухової речовини, а саме – 31 одиницю модулів динамічного захисту "Ніж" ХСЧКВ-34 та 1 модуль динамічного захисту "Ніж" ХСЧКВ-19" і продав цивільній особі за 11 000 грн.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за вчинення злочинів, передбачених статтями ч. 1 ст 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) ККУ.

13 червня йому призначили остаточне покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки.