За сбыт деталей от танков военному дали 2 года дисбата

Военнослужащему, который пытался продать модули динамической защиты танков "Нож", назначили наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что военнослужащего удалось разоблачить еще 20 марта. Им оказался контрактник 1 отдельной танковой бригады оперативного командования "Північ".

Правоохранители установили, что он знал, где хранятся модули динамической защиты танков "Ніж" ХСЧКВ-19 и "Ніж" ХСЧКВ-34.

19 марта военный "вынес за пределы воинской части имущество с содержанием взрывчатого вещества, а именно - 31 единицу модулей динамической защиты "Ніж" ХСЧКВ-34 и 1 модуль динамической защиты "Ніж" ХСЧКВ-19" и продал гражданскому лицу за 11 000 грн.

Относительно него открыли уголовное производство за совершение преступлений, предусмотренных статьями ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.

13 июня ему назначили окончательное наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года.