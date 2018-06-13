Під Житомиром мікроавтобус перевернувся впоперек дороги

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Середа, 13 червня 2018, 14:20

У Житомирській області поблизу села Кам’янка перевернувся автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter", водій і троє пасажирок отримали травми.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13:40 середи на 146 км автодороги Київ – Чоп, повідомляє поліція Житомирської області.

 

За попередньою інформацією, 54-річний сумчанин не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з відбійником, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

 

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій "Мерседеса" та його пасажири: 52-річна й 45-річна жительки Сум та 44-річна жителька Сумської області.

Усіх їх доставили до лікувальних закладів Житомира.

 
 

Поліція з’ясовує причини та обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Поліцейські закликають водіїв дотримуйтесь Правил дорожнього руху та обирати таку швидкість руху, щоб не втрачати контроль над авто й швидко реагувати на зміну ситуації.

Теми: ДТП
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