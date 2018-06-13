Под Житомиром микроавтобус перевернулся поперек дороги

В Житомирской области неподалеку от села Каменка перевернулся автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", водитель и три пассажирки получили травмы.



Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:40 среды на 146 км автодороги Киев – Чоп, сообщает полиция Житомирской области.

По предварительной информации, 54-летний сумчанин не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель "Мерседеса" и его пассажиры: 52-летняя и 45-летняя жительницы Сум и 44-летняя жительница Сумской области.



Всех их доставили в лечебные учреждения Житомира, что в 11 км от села.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).





Полицейские призывают водителей соблюдайте Правила дорожного движения и выбирать такую ​​скорость движения, чтобы не терять контроль над авто и быстро реагировать на изменение ситуации.