Рятувальники розміновують судно з боєприпасами, що затонуло у Чорному морі

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Середа, 13 червня 2018, 14:24

У Ягорлицькій затоці на Херсонщині аварійно-рятувальний загін приступив до розмінування затонулого судна з боєприпасами часів  Другої світової війни.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що підготовчі піротехнічні та спеціальні водолазні роботи з проведення розмінування затопленного судна з боєприпасами були розпочаті 12 червня.

 
фото з Facebook ДСНС у Херсонській області

Повідомляється, що корабель був виявлений на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці.

У ДСНС повідомили, що розмінування здійснюється відповідно до плану організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Херсонської області на 2018 рік.

Українська правда
Теми: Херсонська область Чорне море ДСНС кораблі війна
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