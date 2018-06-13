Рятувальники розміновують судно з боєприпасами, що затонуло у Чорному морі
Середа, 13 червня 2018, 14:24
У Ягорлицькій затоці на Херсонщині аварійно-рятувальний загін приступив до розмінування затонулого судна з боєприпасами часів Другої світової війни.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, що підготовчі піротехнічні та спеціальні водолазні роботи з проведення розмінування затопленного судна з боєприпасами були розпочаті 12 червня.
Повідомляється, що корабель був виявлений на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці.
У ДСНС повідомили, що розмінування здійснюється відповідно до плану організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Херсонської області на 2018 рік.
Українська правда