Спасатели разминируют судно с боеприпасами, затонувшее в Черном море

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Среда, 13 июня 2018, 14:24

В Ягорлыцком заливе на Херсонщине аварийно-спасательный отряд приступил к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Отмечается, что подготовительные пиротехнические и специальные водолазные работы по проведению разминирования затопленного судна с боеприпасами были начаты 12 июня.

 
фото из Facebook ГСЧС в Херсонской области

Сообщается, что корабль был обнаружен на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе.

В ГСЧС сообщили, что разминирование осуществляется в соответствии с планом организации выполнения задач по разведке и разминированию местности Херсонской области на 2018 год.

Украинская правда
Темы: Херсонская область Черное море ГСЧС корабли война
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