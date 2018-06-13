Спасатели разминируют судно с боеприпасами, затонувшее в Черном море

В Ягорлыцком заливе на Херсонщине аварийно-спасательный отряд приступил к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Отмечается, что подготовительные пиротехнические и специальные водолазные работы по проведению разминирования затопленного судна с боеприпасами были начаты 12 июня.

фото из Facebook ГСЧС в Херсонской области

Сообщается, что корабль был обнаружен на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе.

В ГСЧС сообщили, что разминирование осуществляется в соответствии с планом организации выполнения задач по разведке и разминированию местности Херсонской области на 2018 год.