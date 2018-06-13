Спасатели разминируют судно с боеприпасами, затонувшее в Черном море
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Среда, 13 июня 2018, 14:24
В Ягорлыцком заливе на Херсонщине аварийно-спасательный отряд приступил к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.
Отмечается, что подготовительные пиротехнические и специальные водолазные работы по проведению разминирования затопленного судна с боеприпасами были начаты 12 июня.
Сообщается, что корабль был обнаружен на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе.
В ГСЧС сообщили, что разминирование осуществляется в соответствии с планом организации выполнения задач по разведке и разминированию местности Херсонской области на 2018 год.
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