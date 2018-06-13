Поліція затримала подружжя, яке знімало порно з 4-річною донькою

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Середа, 13 червня 2018, 14:27

Правоохоронці затримали сімейну пару, яка використовувала малолітню доньку для створення порнографічних відео.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Затриманими виявилися сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону.

Повідомляється, що батьки вступали з 4-річною донькою у статеві зносини, фіксуючи це на відео.

"Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити", – зазначив Аброськін.

 

Зазначається, що продаж знятих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті інтернету.

Зловмисники відшуковували "клієнтів" і пропонували переглянути або купити відео. Для оплати відео використовували криптовалюту.

 

Поліція встановила нік-нейм, який пара використовувала для завантаження порно-файлів.

Повідомляється, що останнє завантаження файлів цим "користувачем" було здійснено кілька діб тому.

 

13 червня правоохоронці провели обшук у квартирі, яку орендували батьки дівчинки у Кривому Розі на Дніпропетровщині. За результатами якого, вилучили комп’ютерну та відеотехніку, а також мобільні телефони.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

 

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліція діти
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