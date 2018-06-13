Поліція затримала подружжя, яке знімало порно з 4-річною донькою
Правоохоронці затримали сімейну пару, яка використовувала малолітню доньку для створення порнографічних відео.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
Затриманими виявилися сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону.
Повідомляється, що батьки вступали з 4-річною донькою у статеві зносини, фіксуючи це на відео.
"Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити", – зазначив Аброськін.
Зазначається, що продаж знятих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті інтернету.
Зловмисники відшуковували "клієнтів" і пропонували переглянути або купити відео. Для оплати відео використовували криптовалюту.
Поліція встановила нік-нейм, який пара використовувала для завантаження порно-файлів.
Повідомляється, що останнє завантаження файлів цим "користувачем" було здійснено кілька діб тому.
13 червня правоохоронці провели обшук у квартирі, яку орендували батьки дівчинки у Кривому Розі на Дніпропетровщині. За результатами якого, вилучили комп’ютерну та відеотехніку, а також мобільні телефони.
За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.
Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.