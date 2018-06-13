Полиция задержала супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью

Правоохранители задержали семейную пару, которая использовала малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Задержанными оказались семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона.

Сообщается, что родители вступали с 4-летней дочерью в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делала с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил Аброськин.

Отмечается, что продажа снятых видеофайлов происходила в анонимном сегменте интернета.

Злоумышленники находили "клиентов" и предлагали пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полиция установила ник-нейм, который пара использовала для загрузки порно-файлов.

Сообщается, что последнее загрузки файлов этим "пользователем" были осуществлены несколько суток назад.

13 июня правоохранители провели обыск в квартире, которую арендовали родители девочки в Кривом Роге Днепропетровской области. По результатам которого, изъяли компьютерную и видеотехнику, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Им грозит до десяти лет лишения свободы.