Європарламент дасть Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги

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Середа, 13 червня 2018, 14:29

Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода РІкард Йозвяк.

"Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 млрд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 депутатів проголосували "за" і 127 – проти", - написав Йозвяк.

Президент Петро Порошенко уже подякував друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України.

"Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", – вважає глава держави.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

Європейська правда

Теми: Європарламент
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