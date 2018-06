Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода РІкард Йозвяк.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against