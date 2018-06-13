Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода РІкард Йозвяк.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2018

"Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 млрд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 депутатів проголосували "за" і 127 – проти", - написав Йозвяк.

Президент Петро Порошенко уже подякував друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України.

"Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", – вважає глава держави.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

Європейська правда