Европарламент даст Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

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Среда, 13 июня 2018, 14:29

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали за и 127 - против", - написал Йозвяк.

Президент Петр Порошенко уже поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины.

"Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - считает глава государства.

В конце мая Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

Европейская правда

Темы: Европарламент
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