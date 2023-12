Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали за и 127 - против", - написал Йозвяк.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against