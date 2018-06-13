Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали за и 127 - против", - написал Йозвяк.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2018

Президент Петр Порошенко уже поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины.

"Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - считает глава государства.

В конце мая Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

Европейская правда