Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Среда, 13 июня 2018, 14:29

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали за и 127 - против", - написал Йозвяк.

Президент Петр Порошенко уже поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины.

"Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - считает глава государства.

В конце мая Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

Европейская правда

Темы: Европарламент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Европарламент
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: