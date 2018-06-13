Активісти склали топ мерів Київщини за рівнем зарплати

Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук від партії "Наш край" заробив найбільше серед мерів Київщини за 2017 рік – понад 470 тисяч гривень за рік, тобто більше 39 тисяч на місяць.

Про це йдеться в матеріалі Громадського руху "ЧЕСНО".

"В нас найбільший бюджет з міст Київської області. Ми вміємо заробляти гроші. Нам вистачає і на розвиток міста і на зарплати. З минулого року залишилося 260 мільйонів не розподілених коштів. В нас і працівники апарату гарну зарплату отримують", – розповів Федорчук активістам.

Другою виявилась зарплатня самовисуванця та екс-регіонала Юрія Фомічева, який очолює Славутицьку міську раду. За інформацією громадського руху, його місячна платня, майже в 5,5 раз більша за середній заробіток пересічних громадян Київської області. За рік Фомічев заробив майже 464 тисячі гривень – це більше 38,5 тисяч на місяць.

Останнім в трійці лідерів став міський голова Броварів самовисуванець екс-регіонал Ігор Сапожко. Його заробітна платня сягає 38 тисяч на місяць.

Найменше торік заробляв мер Ірпеня Володимир Карплюк від партії "Нові обличчя" – менше 10 тисяч на місяць.

Водночас "ЧЕСНО" зазначає, що Карплюк має маєтки в Польщі, ділянки в нацпарку та свого часу задекларував 67 квартир.

Після Карплюка найнижча зарплата в області у його однопартійця – мера Фастова Михайла Нетяжука. Він минулого року заробляв також менше 10 тисяч на місяць, водночас, почавши з вересня винаймати квартиру.

Крім того, як стверджують активісти, у 2017 році Нетяжук отримав заробітку майже на 20 тисяч менше ніж у 2016. За словами авторів матеріалу, це єдиний випадок серед мерів Київщини, коли зарплатня зменшилася у порівнянні з минулим відповідним проміжком часу.

Миронівський міський голова, самовисуванець Віталій Савенко за минулий рік отримав трохи більше 169 тисяч, тобто його місячна зарплатня ледь сягала 14 тисяч.

Зарплатня столичного міського голови Віталія Кличко минулого року також була далеко не найвищою – 15,5 тисяч. Однак на початку цього року її підняли до 26 тисяч.

Всі зазначені зарплатні вказані без урахування податків, тобто на руки посадовці отримують менше.