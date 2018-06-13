Активисты составили топ мэров Киевщины по уровню зарплаты

Бориспольский городской голова Анатолий Федорчук от партии "Наш край" заработал больше всего среди мэров Киевской области за 2017 год – больше 470 тысяч гривен в год, то есть более 39 тысяч в месяц.

Об этом говорится в материале Общественного движения "ЧЕСТНО".

"У нас самый большой бюджет из городов Киевской области. Мы умеем зарабатывать деньги. Нам хватает и на развитие города и на зарплаты. С прошлого года осталось 260 миллионов не распределенных средств. У нас и работники аппарата хорошую зарплату получают", – рассказал Федорчук активистам.

Второй оказалась зарплата самовыдвиженца и экс-регионала Юрия Фомичева, который возглавляет Славутичский городской совет. По информации общественного движения, его месячная плата, почти в 5,5 раз больше среднего заработка рядовых граждан Киевской области. За год Фомичев заработал почти 464 тысяч гривен – это больше 38,5 тысяч в месяц.

Последним в тройке лидеров стал мэр Броваров самовыдвиженец экс-регионал Игорь Сапожко. Его заработная плата составляет 38 тысяч в месяц.

Меньше всех в прошлом году зарабатывал мэр Ирпеня Владимир Карплюк от партии "Новые лица" – меньше 10 тысяч в месяц.

В то же время "ЧЕСТНО" отмечает, что у Карплюка есть имения в Польше, участки в нацпарке, и в свое время он задекларировал 67 квартир.

После Карплюка самая низкая зарплата в области у его однопартийца – мэра Фастова Михаила Нетяжука. Он в прошлом году зарабатывал также меньше 10 тысяч в месяц, в то же время, начав с сентября снимать квартиру.

Кроме того, как утверждают активисты, в 2017 году Нетяжук получил заработок почти на 20 тысяч меньше, чем в 2016. По словам авторов материала, это единственный случай среди мэров Киевщины, когда зарплата уменьшилась по сравнению с прошлым соответствующим промежутком времени.

Мироновский городской голова, самовыдвиженец Виталий Савенко за прошлый год получил чуть больше 169 тысяч, то есть его месячная зарплата едва достигала 14 тысяч.

Зарплата столичного городского головы Виталия Кличко в прошлом году также была далеко не самой высокой – 15,5 тысяч. Однако в начале этого года ее подняли до 26 тысяч.

Все указанные зарплаты приведены без учета налогов, то есть на руки чиновники получают меньше.