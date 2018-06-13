Росія влаштувала тренування за участю 30 тисяч військових біля кордону з Україною

Більше 30 тисяч військовослужбовців Західного військового округу Росії, комплекси "Іскандер" і системи С-400 задіяні в тренуванні з захисту від зброї масового ураження.



Про це повідомляє 13 червня прес-служба ЗВО.



"Сьогодні в з'єднаннях і військових частинах Західного військового округу та Балтійського флоту стартували тренування із захисту від зброї масового ураження, до яких залучено понад 30 тис. військовослужбовців і 5 тис. одиниць бойової та спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що "на аеродромах і в призначених районах розгорнуто пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного зараження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджають машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і зенітних ракетних комплексів С-400".



Відзначається, що тренування проходить в частинах ЗВО РФ, дислокованих у Москві й Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курської, Смоленської, Івановської, Псковської та Нижегородської областях.