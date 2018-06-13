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Росія влаштувала тренування за участю 30 тисяч військових біля кордону з Україною

Середа, 13 червня 2018, 15:26
Росія влаштувала тренування за участю 30 тисяч військових біля кордону з Україною

Більше 30 тисяч військовослужбовців Західного військового округу Росії, комплекси "Іскандер" і системи С-400 задіяні в тренуванні з захисту від зброї масового ураження.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба ЗВО.

"Сьогодні в з'єднаннях і військових частинах Західного військового округу та Балтійського флоту стартували тренування із захисту від зброї масового ураження, до яких залучено понад 30 тис. військовослужбовців і 5 тис. одиниць бойової та спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "на аеродромах і в призначених районах розгорнуто пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного зараження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджають машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і зенітних ракетних комплексів С-400".

Відзначається, що тренування проходить в частинах ЗВО РФ, дислокованих у Москві й Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курської, Смоленської, Івановської, Псковської та Нижегородської областях.

Теми: Росія
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