Росія влаштувала тренування за участю 30 тисяч військових біля кордону з Україною

2489 переглядів
Середа, 13 червня 2018, 15:26

Більше 30 тисяч військовослужбовців Західного військового округу Росії, комплекси "Іскандер" і системи С-400 задіяні в тренуванні з захисту від зброї масового ураження.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба ЗВО.

"Сьогодні в з'єднаннях і військових частинах Західного військового округу та Балтійського флоту стартували тренування із захисту від зброї масового ураження, до яких залучено понад 30 тис. військовослужбовців і 5 тис. одиниць бойової та спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "на аеродромах і в призначених районах розгорнуто пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного зараження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджають машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і зенітних ракетних комплексів С-400".

Відзначається, що тренування проходить в частинах ЗВО РФ, дислокованих у Москві й Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курської, Смоленської, Івановської, Псковської та Нижегородської областях.

Теми: Росія
powered by lun.ua
По темі
Крим жаліється на дорогий бензин і просить у РФ прямого постачання 13 червня 2018, 13:12
Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС із футболу в Росії 13 червня 2018, 09:44
Вирок у справі MH17 зможуть виконати в Україні – парламент Нідерландів 13 червня 2018, 08:35
Усі новини
Головні новини
По всьому Криму зникло світло
Українці стали більше заощаджувати і менше жити в борг
Росія влаштувала тренування за участю 30 тисяч військових біля кордону з Україною
На Банковій кажуть, що Філатов показав усі доходи і готовий пояснювати НАБУ
Усі новини
дослідження

Сон із собакою під боком покращує якість відпочинку

психологія

Зосередьтесь на одній справі, щоб бути продуктивними