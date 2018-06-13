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Россия устроила тренировки с участием 30 тысяч военных у границы с Украиной

Среда, 13 июня 2018, 15:26
Россия устроила тренировки с участием 30 тысяч военных у границы с Украиной

Более 30 тысяч военнослужащих Западного военного округа России, комплексы "Искандер" и системы С-400 задействованы в тренировке по защите от оружия массового поражения.

Об этом сообщает 13 июня пресс-служба ЗВО.

"Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа и Балтийского флота стартовала тренировка по защите от оружия массового поражения, к которой привлечено более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники", – идет речь в сообщении.

Отмечается, что "на аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных комплексов С-400".

Отмечается, что тренировка проходит в частях ЗВО РФ, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Темы: Росcия
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