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По всьому Криму зникло світло

Середа, 13 червня 2018, 15:51
По всьому Криму зникло світло

В анексованому Росією Криму повідомляють про масштабне відключення електроенергії, у містах не працюють світлофори і з перебоями працює мобільний зв'язок.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Зазначається, що знеструмлений весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, стоять тролейбуси. Про відключення електроенергії повідомляють жителі Севастополя і Ялти.

Крім того, у виданні додають, що мобільний зв'язок працює з перебоями, зв'язок в російській мережі МТС в Криму відсутній повністю, мобільний оператор Win mobile працює з перебоями.

Також, з посиланням на жителів окупованого півострова, повідомляється про відключення в соцмережах.

У виданні додають, що в Севастопольенерго поки не коментують цю ситуацію

Про це також повідомляє місцеве видання "Кримінформ".

Відзначається, що територія всього Криму була відключена від енергопостачання близько 15.25.

Цю інформацію агентству підтвердили два джерела в підприємствах телекомунікаційної сфери Криму.

"Весь Крим і Севастополь знеструмлені. Лежить все. У причинах розбираємося", - зазначив співрозмовник агентства.

Друге джерело видання припустило, що аварійне відключення відбулося на так званому енергомосту з Кубані до Криму.

Пізніше так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив у Facebook, що на підстанції "Тамань" через стрибки напруги спрацювала протиаварійна автоматика і відбулося відключення ліній.

За його словами, весь Крим залишився без світла, але пообіцяв, що протягом трьох годин енергопостачання буде відновлено. А також попросив дотримуватися спокою.

Також з посиланням на джерело в ГУП "Крименерго" видання "Кримінформ" повідомило, що подача електроенергії на півострів відновлена, а кінцеві споживачі отримають живлення найближчим часом.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосіяенергетика
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